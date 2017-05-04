З місця пригоди А.Крисоватого забрав Сергій Банах, – “Автомайдан”

Як повідомляло інтернет-видання «Погляд», ввечері 3 травня у Великій Березовиці відбулося ДТП за участю ректора ТНЕУ Андрія Крисоватого. Про це повідомили очевидці аварії.

«Автомайдану» вдалося з’ясувати подробиці пригоди. Водій автомобіля Range Rover вдарив Opel в районі кемпінгу, там загубив свій бампер з номерами. А зупинився (чи зупинили) навпроти Ватра-Шредер, через 3 км.

Як повідомили власні джерела “Авттомайдану”, у ДТП є свідки, які готові дати покази. Були й потерпілі, з якими вирішили питання на місці. З місця пригоди А.Крисоватого забрав Сергій Банах на автомобілі Toyota Camry з номерними знаками ВО0070АІ. Колишній прокурор м.Тернополя зараз очолює юридичний факультет ТНЕУ. Свідки підтверджують також інформацію про кермування у нетверезому стані.

Дивує те, що на сайті ГУ НП станом на 13.20 так і не опублікований факт ДТП.