Як в області фінансують видання книг тернопільських авторів

У вівторок, 24 вересня у Тернопільській облдержадміністрації провели засідання видавничої ради. На ньому були присутні заступник голови ТОДА Юрій Юрик, начальник управління культури Григорій Шергей, інші члени ради.

Розглядалося питання про виділення коштів з обласного бюджету на видання книг.

Згідно з Програмою розвитку видавничої справи та інформаційного простору у Тернопільській області на 2017-2020 роки, рішенням сесії обласної ради на 2019 рік для обласної видавничої ради виділено 500 тис.грн. Вже профінансовано 25 видань місцевих авторів, на розгляді редакційно-експертної групи при обласній видавничій раді ще 36 творів. Саме ці проекти й обговорювали під час засідання.

Член ради Тернопільської обласної організації Національної спілки письменників України, керівник редакційно-експертної групи при обласній видавничій раді Леся Романчук наголосила на тому, що окрім наукових та історичних текстів, не менш важливою є підтримка літературних текстів. Адже саме на таких творах формується культурно-духовне підґрунтя молодого покоління.