Що бракує у Кременецькій міській раді

У Кременецькій міській раді в коридорі є стенд, де розміщені портрети Почесних громадян міста. Але там бракує портрета однієї поважної людини, чиї праці прославили Кременець далеко за межами країни! Це – світлої пам’яті Гаврило Іванович ЧЕРНИІВСЬКИЙ.

Серед дослідників історії краю його постать займає поважне місце: Гаврило Чернихівський – краєзнавець, історик, літературознавець, поет, редактор, журналіст. Надзвичайно творча особистість та надзвичайно скромна й добра людина, Гаврило Іванович, залишив велику науково-пошукову спадщину.

Понад 40 років свого життя він провів у Кременці, свій внесок зробив у розвиток місцевого краєзнавства. Із великої кількості документів, які зберігаються в особовому фонді, варто відмітити бібліографію історії м. Кременця (рукопис Г.І.Чернихівського), машинописи доповідей та розвідок про історію міста, його історико-архітектурні пам’ятки, книгодрукування на Кременеччині, дослідження про Кременецьке видання «Кобзаря» 1922 року. Ці та багато інших наукових розвідок увійшли у видання, підготовлені Гаврилом Івановичем «Крем’янеччина : історичне та літературне краєзнавство» (1992), «Кременеччина від давнини до сучасності» (1999).

Завдяки плідній пошуково-дослідницькій праці Гаврила Івановича із забуття повернуто десятки імен визначних людей: Уласа Самчука, Оксани Лятуринської, Сергія Даушкова, Юхима Виливчука, Олександра Неприцького-Грановського, громадсько-політичних діячів, учених Романа Бжеського, Бориса Козубського, Юрія Пундика й багатьох інших.

Я завжди знала, що Гаврило Чернихівський – Почесний громадянин Кременця, адже слідкую за подіями в житті міста, району. Однак у міській раді не могли віднайти документ, який би свідчив про те, що рішення сесії про присвоєння звання Почесного для Чернихівського таки було! Відповідно, коли готували стенд, не врахували… Сьогодні, піднявши стару підшивку тоді ще міської газети «Кременецький вісник» за 2005 рік із власною публікацією, погортавши папки з рішеннями сесій минулих років, – у тому, де йдеться про відзначення 777-ої річниці Кременця побачила пункт – «Присвоїти звання «Почесний громадянин міста Кременець Гаврилу Івановичу Чернихівському».

Справедливість відновимо: серед достойників своє заслужене місце займе Гаврило Іванович Чернихівський!

Зоя Карпюк

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