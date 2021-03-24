Петиція по повний перехід Тернополя на індивідуальне опалення набрала потрібну кількість голосів

Тернополяни, у кого немає субсидій чи пільг, взимку за голову хапалися, коли дивилися на платіжки за тепло – для багатьох суми були не підйомні, адже і жити за щось треба було. Не даремно вже трималий час обговорюється питання про повний перехід Тернополя на індивідуальне опалення, адже в такому разі можна було б контролювати, скільки потрібно тепла для обігріву помешкання, відповідно оплата було б адекватною. Реальні кроки в цьому напрямку зробили наші сусіди з Івано-Франківська, де, як і в Тернополі, міський голова – представник партії «Свобода». На жаль, керівництво Файного міста не торпедує цей процес, тому ініціатива пішла знизу.

Тернополянин Володимир Камінський в Єдиній системі місцевих петицій, зареєстрував ініціативу про надання дозволу на встановлення індивідуального опалення поквартирно у квартирах багатоповерхових будинків із центральним опаленням без будь-яких умов.

«Централізоване опалення, всім відомий факт, не є енергоефективним. Люди не задоволені – борги зростають, що не сприяє вирішенню проблеми конкретних абонентів і міста загалом. Значно економніше надати всім охочим можливість самостійного переходу на індивідуальне опалення», – йдеться в петиції Володимира Камінського.

За 9 днів петиція набрала потрібну голосів. На 10.30 ранку 24 березня за неї підписалося 365 осіб із необхідних 300 і до закінчення голосування (5 квітня) можна не сумніватися, ця цифра перетне позначку тисячу.

Вже зараз Тернопільська міська рада має добре зважити, як реагувати на цю петицію, адже тернополян це дійсно болить і дана ініціатива на часі. Хоча, легко спрогнозувати, що чиновники знайдуть чимало причин її відхилити. Головна причина в тому, що дуже багато поставлено на карту. Адже особами, наближеними до керівництва Тернополя, попри величезний спротив тернополян, вдалося втілити проєкт реконструкції діючих міських котелень на альтернативні види палива, а саме на шкідливий для здоров’я населення торф.

Нагадаємо, що інвестором проекту реконструкції котелень на альтернативних видах палива виступає товариство з обмеженою відповідальністю «Тернопільтепло», яке було зареєстроване 7 серпня 2016 року. Розмір статутного капіталу ТОВ становить 99,5 мільйона гривень. Керівником фірми, згідно зі статутом, на початках був Олександр Ріпка. Що цікаво, чоловік із таким іменем раніше був депутатом Зборівської районної ради від рідної для нашого мера партії ВО «Свобода». А серед засновників «Тернопільтепло» був Богдан Вербовий – рідний брат дружини міського голови Тернополя Сергія Надала – Олени (у дівоцтві – Вербова). Вербовий доклався до статутного капіталу товариства найменше, вклавши у нього «всього» 1 млн. грн.

Як відомо дотаційне КП «Тернопільміськтеплокомуненерго» значні суми перераховує вищеназваному ТОВ «Тернопільтепло», а саме оптимізує чисельність працівників. То чи різатиме керівництво Тернополя «курку», яка несе «золоті яйці», питання риторичне, пише Номер Один.