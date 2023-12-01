Священники МП забрали всі речі з храму в Кременці, а дітей лишили… Навмисне?

Щодо подій, які сьогодні відбувалися в Кременці.

В нашому місті сьогодні було багато галасу через виселення парафії московського патріархату і регентського училища з Миколаївського собору і повернення приміщень у власність держави. Звучало багато звинувачень у бік правоохоронців та влади.

Зроблю кілька маленьких уточнень.

Настоятеля і парафію Міністерство культури повідомило, що продовжувати договір користування не будуть. Парафія подала в суд. Всі суди програли. Їм дали припис на звільнення приміщень, якого в законний термін вони не виконали, тому отримали і сплатили штраф. Також їм було знову дано припис і дано час на виселення. Його вони також не виконали. Після цього, згідно закону відбувається примусове виселення. Що і сталося. Все згідно закону.

Діти (студенти) не бездомні. Вони не були приписані до відповідних приміщень. Тому вони повертаються до батьків. Отож дорікання правоохоронцям про порушення прав дітей неправомірні.

На останок. До того, що прийдеться покинути храм священики були готові. Всі свої речі вони забрали: ризи, утвар, інше начиння храму, особисті речі… А дітей залишили навмисне, – для картинки.

Не гарно прикриватися дітьми. Це стиль московських окупантів.

За розповідями знаю, що храм був доглянутий. Священики залишили його в пристойному стані. Щодо детальнішої інформації, тобто збереження чи наявності старих ікон – мені не відомо.

Дякую правоохоронцям, ДІАЗу та всім причетним за якісно зроблену роботу.

Хай Бог благословить вас, молитвами святого Андрія Первозванного!

Володимир Буграк