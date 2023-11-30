Кровопролитна війна забрала ще одне життя захисника-патріота Романа Годованого з Тернопільщини

Кровопролитна війна з російськими окупантами забрала ще одне життя захисника-патріота, жителя смт Мельниця-Подільська ГОДОВАНОГО Романа Петровича, 1990 року народження.

Відданий Військовій присязі на вірність Українському народу, мужньо виконавши військовий обов’язок, в бою за Україну, її свободу і незалежність, солдат ГОДОВАНИЙ Роман загинув 29 листопада 2023 року під час виконання бойового завдання внаслідок вибуху ворожого снаряда.

Схиляємо голови перед світлою пам’яттю Героя, який віддав життя захищаючи Україну.

Щирі співчуття рідним та близьким, розділяємо біль їх непоправної втрати.

Нехай Господь прийме його світлу душу і оселить там, де праведні спочивають.

Вічна пам’ять та слава Герою!

Герої не вмирають!!!