Тернопіль, як епіцентр екологічного варварства

22 березня з керівництвом обласної екологічної інспекції знайомилися з наслідками «омолодження» дерев. Н вул. Вініченка №3. Усі переконалися, що це знищення дерев. При тому аварійну березу не зрізали. Це вказує що іде заготівля деревини. Будуть складати документи на відшкодування збитків.

Надзвичайно дикий випадок побачили за Березовицею, по трасі.

Використовують мех. руку з механізмом для переробки гілок на тріску. При тому гілки не обрізаються, а відгризаються. Усі стовбури дерев пошкоджені, кора здерта. Це десятки дерев.

Така само ситуація на бульварі Д. Галицького, там п Дереворіз працює відповідно до прізвища знищив до 10 дерев.

Ми у минулу п’ятницю направили п. Надалу листа з пропозицією нормування ситуації.

Ставлення влади до питань екології дає свій результат. Похоже громада сама має захищати зелені насадження.

Голова ГО «ЕКОАЛЬЯНС» О. Філь. 22.03.2021р.