Деталі. Вікно в Тернопіль

Спершу може здатися, що я зібрала фото вікон зі старими, давно не фарбованими рамами, щоби дорікнути їхнім власникам, мовляв, хіба так роблять господарі?

Але ні. Все не так. І ця добірка пояснюється не тільки тим, що мені подобаються саме давно не фарбовані рами – фактурністю та багаторівневістю кольорів, а приглушені та «вимиті» барви пасують старому будинкові набагато більше, ніж однозначність білого пласку, котрий ріже око однозначністю. Але що важливіше, столярка — то така ж частина історичного надбання, як і двері чи огорожі.

Місто виграє від різноманітності й інакшості. Бо, коли все стирається на однорідну масу, її таки легше ковтнути, а ось просмакувати гаразд не вийде.

Анна Золотнюк.