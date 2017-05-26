На Тернопільщині розшукують терориста
Слідчим відділом Управління СБ України в Тернопільській області за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч.1 ст. 258-3 КК України
(створення терористичної групи чи терористичної організації ) розшукується житель м. Слов’янськ Кравцов Ігор Євгенович 07.08.1961 року народження.
Прикмети розшукуваного: міцної статури, зріст 180-185см., волосся темне, з сивиною
Якщо комусь відоме місцеперебування підозрюваного, звертайтеся за телефонами 067-352-28-61, 0352-27-92-57, 0352-52-45-42