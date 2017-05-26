Новини Тернополя 

На Тернопільщині розшукують терориста

Maryana 78 Views Прокоментуй!

Слідчим відділом Управління СБ України в Тернопільській області за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч.1 ст. 258-3 КК України

(створення терористичної групи чи терористичної організації ) розшукується житель м. Слов’янськ Кравцов Ігор Євгенович 07.08.1961 року народження.

Прикмети розшукуваного: міцної статури, зріст 180-185см., волосся темне, з сивиною

Якщо комусь відоме місцеперебування підозрюваного, звертайтеся за телефонами 067-352-28-61, 0352-27-92-57, 0352-52-45-42

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *