Холодно і вітряно буде сьогодні на Тернопільщині

09 жовтня погоду області визначатиме північно – східна периферія антициклону. Повідомляє Тернопільський обласний центр з гідрометеорології.

Область: Хмарно з проясненнями. Без опадів. Вітер західний, 7 – 12 м/с, вночі пориви 15 – 20 м/с. Температура повітря вночі 1 – 6° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0 – 5°. Температура повітря вдень 6 – 11° тепла.

Місто: Хмарно з проясненнями. Без опадів. Вітер західний, 7 – 12 м/с. вночі пориви 15 – 20 м/с. Температура повітря вночі 1 – 3° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0 – 5°. Температура повітря вдень 8 – 10° тепла.

Попередження про метеорологічні явища:

Область, місто: 09 жовтня вночі пориви північно – західного вітру 15 – 20 м/с. 09 жовтня вночі та вранці на поверхні грунту заморозки.

(І рівень небезпечності, жовтий – НМЯ І).

10 жовтня: Хмарно з проясненнями. Без опадів. Вітер західний, 7 – 12 м/с. Температура повітря вночі 1 – 6° тепла, на поверхні ґрунту та місцями в повітрі заморозки 0 – 5°. Температура повітря вдень 8 – 13° тепла.

11 жовтня: Хмарно з проясненнями. Без опадів. Вітер південно – західний, 7 – 12 м/с. Температура повітря вночі 1 – 6° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0 – 5°. Температура повітря вдень 13 – 18° тепла.