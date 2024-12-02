Мешканці постраждалих квартир внаслідок атаки ворожого шахеда отримають грошові компенсації

У Тернополі після нічної атаки ворожого БпЛА, зранку 2 грудня відбулося засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС), на якому було прийнято рішення про надання оперативної допомоги постраждалим мешканцям та визначено першочергові кроки для ліквідації наслідків атаки.

Мешканці постраждалих квартир можуть розраховувати на підтримку від Тернопільської міської ради:

Вікна у постраждалих будинках, а також у школі поруч із місцем атаки, будуть замінені за кошти міського бюджету. Замовлення вже зроблено, і роботи із заміни вікон розпочнуться найближчим часом. На час виготовлення вікон, компанія-управитель забезпечить тимчасове закриття вікон плівкою.

Власникам затоплених квартир в результаті гасіння пожежі буде надано одноразову виплату у розмірі 15 тис. грн.

Також власники квартир, тимчасово непридатних для проживання, можуть отримати щомісячну грошову компенсацію на оренду житла, зокрема за однокімнатну квартиру – 6 тис. грн; двокімнатну– 8 тис. грн; трикімнатну– 10 тис. грн.

Власникам квартири, яка найбільше постраждала, є можливість отримувати щомісячну грошову компенсацію за оренду або можливість забезпечення у тимчасовому житлі до відновлення їхньої оселі.

Для отримання грошової виплати, власникам квартир необхідно написати заяву та подати у відділ звернень міської ради, що за адресою: м. Тернопіль, вул. Листопадова, 6, І поверх.