24 вересня у Братиславі, в Будинку радіо відбулася прем’єра твору режисерки Жанни Чепели “Молитва на полі бою” на вірші української поетеси Любові Бурак (Дзвінко Торохтушко). Твір прозвучав у виконанні хору, симфонічного оркестру ХНАТОБ під орудою заслуженого діяча мистецтв України Дмитра Морозова, а солірував лауреат міжнародних конкурсів Ігор Бондаренко.

Цей твір вже має свою історію. Я присвятила його своєму полеглому другові, воїну, герою Ігорю Зімовському. Історія його життя схожа з десятками історій наших відважних захисників, які з перших днів повномасштабного російського вторгнення, навіть, не маючи військового досвіду, йшли добровольцями до лав ЗСУ та тероборони, – розповідає режисерка.

Ігор Зімовський потрапив до 128 гірсько-штурмової бригади, у складі якої майже рік був на передовій. 30 грудня 2022 він загинув під Солідаром, захищаючи нашу свободу й незалежність.

Твір “Молитва на полі бою” був створений у рамках авторського проєкту “Україна. Перехрестя світів” з сестрою Жанни Чепели, художницею Яною Чеботовою в липні 2022 року. За мету митці ставили – привернути увагу європейців та всього світу до жахливих подій, які відбуваються в Україні.

Хоча ідея проєкту народилася ще в Україні, але через війну почала реалізовуватись в Італії. На одній з виставок, що проходила у жовтні минулого року у містечку Гравіна-ін-Пулья (Італія) з поміж усіх представлених Яною Чеботовою картин, була і “Молитва”. В цій картині Яна передала емоції бійця , що в розпал битви на полі бою просить Бога про поміч. І тоді ж на відкритті я вперше зіграла свою композицію, співала тоді Катерина Чебатова. Один з відвідувачів, вражений побаченим та почутим, зізнався мені, що музика “дійшла до самого серця…” – розповідає Жанна.

Тепер ця картина Яни Чоботової знаходиться в колекції Ватикану. І от майже через рік музичну композицію Жанни Чепели, тепер вже у виконанні соліста, хору та оркестру рідного театру почула й словацька публіка.

Нагадаємо, «Побудь, мій Боже, отут, між нами, душею батька, сльозою мами, сестри любов’ю, брата плечима, чеканням милої, її очима» – ця «Молитва солдата», написана Дзвінкою Торохтушко, зайшла в окопи і бліндажі українських захисників ще у 2014 році. Відтоді поезію багато разів бійці переписували від руки, а вокалісти переспівали. Таким чином “Молитва” стала оберігом для Воїнів, і який навіть врятував життя.