Тату з віршем Дзвінки Торохтушки (Любов Бурак) рятує життя у бою. Про життя і дива прифронтового стабпункту розповідає Оксана Корчинська у мережі Фейсбук.

Везуть пораненого, бойові медики повідомляють, що важкий, тяжкі пошкодження і вогнепальні переломи ніг. Медики в протишоковій прискорюють надання допомоги середньому й легкопораненому, – розповідає Оксана.

Привозять важкого, лікарі перекладають. Воїн в свідомості, говорить. Лікарі проводять ревізію. Зовні рвані рани і вогнепальні сліпи осколкові нижніх кінцівок, перевіряють живіт і грудь, верхні кінцівки. І тут Оксана Корчинська помічає на тілі неординарне тату .

Команда рентген. Лікарі дивляться результат, здивовані – жодного перелому. Повідомляємо бійцю чудову новину. Він відповідає, що не сумнівався, бо віра – це знання. Питаю дозвіл зробити фото його тату…

«Побудь, мій Боже, отут, між нами, душею батька, сльозою мами, сестри любов’ю, брата плечима, чеканням милої, її очима» – ця «Молитва солдата», написана Дзвінкою Торохтушко, зайшла в окопи і бліндажі українських захисників ще у 2014 році. Відтоді поезію багато разів бійці переписували від руки, а вокалісти переспівали.