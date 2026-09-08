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На Тернопільщині шахраї телефонують підприємцям від імені податківців

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На Тернопільщині знову активізувалися шахраї, які намагаються виманити гроші у підприємців, представляючись посадовцями податкової служби.

Зловмисники телефонують представникам бізнесу та нібито від імені керівників Тернопільської та Чортківської державних податкових інспекцій просять перерахувати кошти. Серед приводів — необхідність «вирішити» проблемні питання, залагодити перевірку, надати матеріальну допомогу або виконати інше «термінове» прохання.

У податковій наголошують, що такі дзвінки є шахрайством. Посадові особи податкової служби не звертаються до платників податків із проханнями переказати гроші та не пропонують за винагороду вирішити питання, пов’язані з перевірками чи діяльністю підприємців.

Якщо ви отримали подібний дзвінок або повідомлення, не переказуйте кошти та не повідомляйте особисті чи банківські дані.

Про спробу шахрайства радять повідомити правоохоронні органи.

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