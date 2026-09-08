На оборону країни: Тернопільщина сплатила майже 1,9 млрд грн військового збору

Військовий збір сьогодні – один із податків, який підсилює фінансові можливості держави в умовах війни. За вісім місяців цього року платники Тернопільщини перерахували до державного бюджету 1 млрд 850,3 млн гривень.

Це на 404 млн грн більше, ніж за аналогічний період минулого року.

За кожною цифрою надходжень – робота підприємств, підприємців та громадян, які сумлінно виконують свої податкові зобов’язання. І сьогодні це має особливе значення, адже військовий збір є частиною фінансового ресурсу держави для забезпечення оборони країни.

Водночас законодавство передбачає підтримку тих, хто безпосередньо став на захист України. Мобілізовані підприємці та самозайняті особи, а також ті, хто підписав контракт на військову службу, звільняються від сплати військового збору на період служби.

Тож сумлінна сплата військового збору тими, хто має такий обов’язок, – це внесок у спроможність держави вистояти й захищати Україну.