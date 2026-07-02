На Тернопільщині створили Молодіжний конгрес — новий майданчик для діалогу молоді та влади

У Тернопільській обласній раді відбулося перше установче засідання Молодіжного конгресу Тернопільщини. Новостворений консультативно-дорадчий орган працюватиме при Тернопільській обласній військовій адміністрації та стане платформою для співпраці активної молоді з представниками влади.

Молодіжний конгрес створено в межах загальнодержавної ініціативи Президента України щодо формування Палати регіональних молодіжних конгресів при Конгресі місцевих та регіональних влад. Його мета — залучення молоді до процесів ухвалення рішень та розвитку громад.

У засіданні взяли участь представники молодіжних рад, студентського самоврядування та громадських організацій області. До учасників онлайн звернувся заступник керівника Офісу Президента України Віктор Микита, який наголосив на важливості розвитку молодіжного представництва в регіонах.

Захід відбувся під головуванням начальника Тернопільської ОВА Тарас Пастух. Він закликав молодь активно долучатися до державотворчих процесів та напрацьовувати спільні рішення для розвитку громад.

Під час голосування учасники обрали керівний склад Молодіжного конгресу. Головою став Валентин Пижик, заступником — Руслан Березюк, а секретарем — Софія Піскор.

Конгрес працюватиме на громадських засадах, а його засідання проводитимуться щонайменше раз на квартал. Рішення органу розглядатимуться обласною владою. Обрані представники також представлятимуть Тернопільщину на загальнонаціональному рівні у Палаті регіональних молодіжних конгресів.