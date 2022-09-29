Невідомий зловмисник обшахраював працівника обмінного пункту у Тернополі

Аферист використав злодійський спосіб – «залом грошей», – про це повідомляє Відділ комунікації поліції Тернопільської області.

Суть такого шахрайства здебільшого полягає в тому, що під купюру меншого номіналу підкладається велика, яка при заломі залишається в руках у шахрая. Саме таку техніку і взяв на озброєння пройдисвіт. Зайшов до приміщення обміняти гроші. Однак, взявши гривні до рук, покупець захотів, аби працівниця розміняла їх на менші купюри. Дрібних не було, тож зловмисник захотів повернути валюту назад. Продавець віддав долари, а пройдисвіт, спритно заломив готівку. Замість 12 тисяч потерпіла отримала лише дві тисячі спритно заломаних купюр.

Довелося звертатися в поліцію. За фактом шахрайства відкрито кримінальне провадження.

Поліцейські застерігають: аби не потрапити в подібну халепу, завжди ретельно перераховуйте отриману готівку та не погоджуйтеся на пропозиції невідомих обміняти валюту, розміняти купюри, або ж на інші фінансові операції!