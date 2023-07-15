Патріарх УГКЦ Святослав у Зарваниці зі сльозами проповідував до вірних

Як дитина, коли її щось болить, шукає маму, так і ми сьогодні, як Церква, як народ, прийшли до нашої Небесної Матері, щоб принести Їй свій біль. Такими словами ввечері у суботу, 15 липня, Отець і Глава УГКЦ Блаженніший Святослав звернувся до прочан у Зарваниці. Молебнем до Пресвятої Богородиці, який у співслужінні багатьох єпископів і священників Глава Церкви очолив на площі перед базилікою, розпочалася цьогорічна Всеукраїнська проща.



«Нас так болить ця війна: незнане поки що число загиблих, десятки тисяч поранених, тисячі зниклих безвісти. Ми сьогодні прийшли до Зарваниці, до нашої Мами, щоб Їй принести наш біль, наші сльози. І тут, у Зарваниці, Вона усіх нас пригортає», — сказав Предстоятель.

Блаженніший Святослав розповів, що по дорозі до Зарваниці зустрів одну маму, яка втратила на війні свого чоловіка і двох синів. Обіймаючи свою донечку, вона сказала: «Лиш би ми дожили до прощі у Зарваниці, а тоді вже в України нашу перемогу ніхто не вкраде». «Ми дожили. Ми сьогодні тут, — мовив Патріарх. — Я вітаю вас усіх в домі нашої Небесної Мами. Ми знаємо, що тут ми є з Нею, а Вона з нами. І знаємо, що перемогу України у нас уже ніхто не зможе вкрасти».

Глава УГКЦ подякував численним паломникам за те, що прийшли до Зарваниці, щоб молитися як за живих, так і за тих, хто цього року «вже там, у небі, бере участь в цій прощі — наших молодих дівчат і хлопців — героїв, яких ми щодня мусимо ховати в українську землю». Блаженніший Святослав подякував за молитву за українське військо і за милосердя, виявлене до постраждалих від війни співвітчизників.

«Ми молимося за справедливий мир для України, за нашу з вами перемогу добра над злом, — ствердив Блаженніший Святослав. — Так стається, що війну починає людина, зла людина, яка потім сама стає її в’язнем. Війна, як злий дух, виходить з-під контролю того, хто її починає. Але мир приходить від Бога. Бог кладе край гріху і навіть смерті. Він кладе край війні. І ми сьогодні тут, щоб про це просити нашого Бога через заступництво нашої Небесної Матері Пречистої Діви Марії: Мати Божа, попроси у твого Сина закінчення цієї страшної трагедії і болю нашого народу!».

«Будьмо певні, що логіка Божого миру є сильніша від логіки людської злоби і війни», — запевнив Глава УГКЦ.

Цього року на прощу до Зарваниці прибули особливі гості — Апостольський нунцій в Україні Вісвальдас Кульбокас і голова оргкомітету Світового дня молоді 2023, єпископ-помічник римо-католицького патріарха Лісабону Амеріко Мануєль Алвес Аґуяр.

Дякуючи за присутність нунцію, Блаженніший Святослав сказав: «Він є гідний всенародної шани. Ми з ним пережили найтяжчі перші дні війни в Києві. Я бачив, як він на подвір’ї нунціатури збирав російські кулі. Він не втік, як інші дипломати, з Києва. Він був з нами. Він є з нами. І ми знаємо, що він є голосом України перед Папою Франциском і перед усім католицьким світом. Дорогий брате, тут, перед обличчям Божого народу, дякую тобі».

У своєму слові до прочан архиєпископ Вісвальдас Кульбокас заохотив шукати глибинний сенс паломництва — знайти в Зарваниці не лише воду чи святиню, але саму Богородицю. Він ввірив Її заступництву Україну, яка захищається від російської агресії, депортованих і травмованих дітей, військових, волонтерів, капеланів, усіх полонених, зокрема оцтів редемптористів з Бердянська, та всю Церкву. «Без Тебе ми слабкі, наша Мати, але з Тобою ми сильні», — запевнив нунцій.

Владиці Амеріко Аґуяру, який є відповідальним за організацію Світового дня молоді в Лісабоні, Глава УГКЦ ввірив українську молодь, яка поїде на СДМ: «Владико, я сьогодні хочу передати Вам у руки нашу молодь. Покріпіть їх у вірі. Дайте їм відчути, що вони мають мільйони братів і сестер з цілого світу, які їх підтримують і моляться за Україну, які допомагають годувати голодних і рятувати тих, кого війна і російський агресор прирікають на смерть і забирають право на життя. Заопікуйтеся нашою молоддю!», — попросив Глава УГКЦ єпископа Амеріко, якого невдовзі Папа Франциск піднесе до кардинальської гідності.

Блаженніший Святослав подякував також єпископам УГКЦ з усієї України та з-за кордону, які прибули до Зарваниці на прощу.