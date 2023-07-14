У Тернополі роботу окремих автобусних маршрутів продовжено після 22:00 год

Враховуючи збільшення світлового дня та звернення мешканців, у Тернополі роботу п’яти автобусних маршрутів буде продовжено ще на одну годину.

Відтак, після 22:00 год працюватимуть такі маршрути:

№ 8 «вул. Бродівська – Містечко шляховиків» (завершення роботи о 22:51 год с. Біла);

№ 13 «вул. Василя Симоненка – Автовокзал – просп. Степана Бандери» (завершення 22:50 год готель «Тернопіль»);

№ 16 «вул. Володимира Винниченка – вул. Київська» (завершення 23:12 год вул. Київська, 23:16 год вул. Володимира Винниченка);

№18 «ТРЦ «Подоляни» – Містечко шляховиків» (завершення 22:22 год. Містечко шляховиків, 22:45 зупинка «13 школа»);

№ 19 «ТРЦ «Подоляни» – вул. Володимира Винниченка» (завершення 22:27 год вул. Володимира Винниченка до Залізничного вокзалу).

Також готуються розклади для продовження роботи автобусних маршрутів №11 та №15, про що буде повідомлено додатково.