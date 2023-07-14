21:53 | 14.07.2023
ГАРЯЧЕ:

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Новини Тернополя 

У Тернополі роботу окремих автобусних маршрутів продовжено після 22:00 год

Redaktor 0 Views Прокоментуй!

Враховуючи збільшення світлового дня та звернення мешканців, у Тернополі роботу п’яти автобусних маршрутів буде продовжено ще на одну годину.

Відтак, після 22:00 год працюватимуть такі маршрути:

  • № 8 «вул. Бродівська – Містечко шляховиків» (завершення роботи о 22:51 год с. Біла);
  • № 13 «вул. Василя Симоненка – Автовокзал – просп. Степана Бандери» (завершення 22:50 год готель «Тернопіль»);
  • № 16 «вул. Володимира Винниченка – вул. Київська» (завершення 23:12 год вул. Київська, 23:16 год вул. Володимира Винниченка);
  • №18 «ТРЦ «Подоляни» – Містечко шляховиків» (завершення 22:22 год. Містечко шляховиків, 22:45 зупинка «13 школа»);
  • № 19 «ТРЦ «Подоляни» – вул. Володимира Винниченка» (завершення 22:27 год вул. Володимира Винниченка до Залізничного вокзалу).

Також готуються розклади для продовження роботи автобусних маршрутів №11 та №15, про що буде повідомлено додатково.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *