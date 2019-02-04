На Тернопільщині готуються до пропуску льодоходу

На виконання Плану дій органів управління цивільного захисту, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо підготовки у 2019 році, голова Тернопільської обласної державної адміністрації доручив місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування забезпечити готовність водосховищ, водогосподарських і гідротехнічних споруд, ставків, меліоративних систем та об’єктів, які знаходяться в зоні впливу шкідливої дії вод, до пропуску льодоходу та повені. На виконання доручення створено комісію за участю представників Управління з питань цивільного захисту населення ОДА, Управління ДСНС України у Тернопільській області, Державної екологічної інспекції у Тернопільській області та Регіонального офісу водних ресурсів у Тернопільській області. В період з 1 по 7 лютого 2019 року заплановано перевірку стану готовності органів управління й сил цивільного захисту області до дій під час можливого пропуску льодоходу, повені і дощових паводків у 2019 році. Також члени комісії вивчатимуть технічний стан та придатність гідроспоруд до проведення заходів з мінімізації можливих негативних наслідків надзвичайних ситуацій на водних об’єктах в Борщівському, Гусятинському, Кременецькому, Лановецькому, Теребовлянському, Чортківському та Шумському районах.

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