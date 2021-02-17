В Тернополі відбудеться прозора приватизація експертно-технічного центру Держпраці
10 березня 2021 року відбудеться онлайн-аукціон з приватизації єдиного майнового комплексу державного підприємства «Тернопільський експертно-технічний центр Держпраці».
Основним видом діяльності підприємства, відповідно до статуту, є технічні випробування та дослідження. Серед інших видів діяльності – діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, освіта, діяльність у сфері охорони здоров’я та інші.
Потенційним інвесторам пропонується вже працюючий бізнес із базою клієнтів та досвідом роботи на ринку.
Стартова ціна на ЄМК ДП «Тернопільський експертно-технічний центр Держпраці» складає 3 111 490 грн, а прийом заявок на участь в онлайн-аукціоні триватиме до 9 березня 2021 року.
Нагадаємо, Фонд державного майна України розпочав окремий спецпроект в рамках приватизації 23 експертно-технічних центрів Державної служби України з питань праці.
Експертно-технічні центри Держпраці – це діючі підприємства, що забезпечують науково-технічну підтримку державного нагляду у сфері охорони праці, гігієни праці, промислової безпеки та дотримання законодавства про працю, проведення експертної оцінки стану безпеки промислового виробництва, технологій та об’єктів підвищеної небезпеки, а також мають підтверджену компетенцію для інспекційної діяльності у сфері охорони праці.
Детальніше про Тернопільський експертно-технічний центр Держпраці:
Детальніше про проект з приватизації 23 експертно-технічних центрів Держпраці: