В Тернополі відбудеться прозора приватизація експертно-технічного центру Держпраці

10 березня 2021 року відбудеться онлайн-аукціон з приватизації єдиного майнового комплексу державного підприємства «Тернопільський експертно-технічний центр Держпраці».

Основним видом діяльності підприємства, відповідно до статуту, є технічні випробування та дослідження. Серед інших видів діяльності – діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, освіта, діяльність у сфері охорони здоров’я та інші.

Потенційним інвесторам пропонується вже працюючий бізнес із базою клієнтів та досвідом роботи на ринку.

Стартова ціна на ЄМК ДП «Тернопільський експертно-технічний центр Держпраці» складає 3 111 490 грн, а прийом заявок на участь в онлайн-аукціоні триватиме до 9 березня 2021 року.

Нагадаємо, Фонд державного майна України розпочав окремий спецпроект в рамках приватизації 23 експертно-технічних центрів Державної служби України з питань праці.

Експертно-технічні центри Держпраці – це діючі підприємства, що забезпечують науково-технічну підтримку державного нагляду у сфері охорони праці, гігієни праці, промислової безпеки та дотримання законодавства про працю, проведення експертної оцінки стану безпеки промислового виробництва, технологій та об’єктів підвищеної небезпеки, а також мають підтверджену компетенцію для інспекційної діяльності у сфері охорони праці.

Детальніше про Тернопільський експертно-технічний центр Держпраці:

https://bit.ly/2ZigTeu

Детальніше про проект з приватизації 23 експертно-технічних центрів Держпраці:

https://bit.ly/3pIMTnp