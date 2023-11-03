40-річний командир відділення, молодший сержант Олександр Володимирович Дiваков (позивний «Лівша») загинув 6 грудня 2022 року під час артилерійського обстрiлу в Білогорівці Луганської області .

Олександр навчався у Тернопільській загальноосвітній школі № 10 , у 2008 р. закінчив Приватний навчальний заклад «Тернопільський комерційний інститут», отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Економіка підприємства».

У війську Олександр прослужив майже три роки. Був контрактником, служив у 8-му батальйоні 10-ої окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс», що в м. Чернівці. Був в АТО. Початок війни зустрів у Гостомелі. Далі були Київ, Буча, Суми, а останній рік провів в районі траси життя Бахмут-Лисичанськ. Спогадами про сина ділиться з «Поглядом» мама Героя Іванна Іванівна.

Для кожної мами дитина добра. Він був командиром відділення у бригаді Едельвейс, яка була постійно перша, особливо його 8-ий батальйон. Його побратими кажуть, що він завжди йшов першим, завжди захищав молодих, жив зі всіма добре. Мав вищу економічну освіту, працював економістом. Але так склалось, що він вирішив піти служити, підписав контракт і йому бракнуло кілька місяців до завершення контракту. Хоча він не планував його розривати, а думав продовжувати. А так був життєрадісний, дуже вірив, що все буде добре, завжди закінчував «Тримаємо стрій». Я пишаюсь своїм сином.

Свій останній прихисток Олександр Діваков знайшов на військовому кладовищі Пантеон Героїв Тернополя.

На Сході вони всі рівні, всі в однакових умовах, вони всі товаришують, вони стоять один за одного. Тому хочеться, щоб і в тому небесному війську вони були разом і стояли поруч. Я дуже тішуся, що тих людей, які боролись та загинули за Україну, вирізнять. Нас може не бути, а Пантеон буде. Їх буде вшановувати Держава, про цей Пантеон будуть піклуватись, – розповідає Іванна Іванівна.

6 серпня підписаний Указ Президента України про нагородження сина орденом «За мужність» ІІІ ступеня (посмертно). А також він є почесним громадянином м. Тернополя (посмертно).

Нагадаємо, у Тернополі облаштовують військове кладовище «Пантеон Героїв Тернополя», метою якого є гідне вшанування загиблих воїнів, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України та віддання їм належних військових почестей.

Це не просто кладовище, а урочисте місце вшанування, комплекс поховань. Пантеон витриманий в єдиному стилі, з алеями, з уніфікованим виглядом поховань. Це міжнародна традиція, адже через століття можна буде прийти і бачити, хто тут похований. Буде видно, що був гурт людей з певною ідеєю, за яку вони загинули. І навіть після того, як поховали захисників має бути видно, що ця ідея була спільна для всіх.