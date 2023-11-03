На Тернопільщині зіштовхнулися маршрутка та легківка: у лікарні шестеро людей

Дорожньо-транспортна пригода сталась 2 листопада неподалік Березини м. Ланівці Кременецького району. Орієнтовно о 16.00 годин зіштовхнулися легковий автомобіль «Skoda» з маршрутним мікроавтобусом «Mercedes-Benz» сполученням «Теофіполь – Тернопіль».



Внаслідок аварії травмувались п’ятеро пасажирів маршрутки та чотирирічний хлопчик, який перебував в легковому автомобілі. Усіх потерпілих, з травмами легкого та середнього ступеня важкості, госпіталізовано в Лановецьку лікарню.

Фото Давид Андрощук