Конфлікт через облаштування «Пантеону Героїв» тягнеться від жовтня 2023 року. Саме тоді працівники Спеціалізованого комунального підприємства «Ритуальна служба» демонтували плити на могилі загиблого захисника Віталія Стадника.

Нагадаємо, батьки загиблого вирішили облаштувати могилу сина за індивідуальним проєктом. Від власних джерел журналісти «20 хвилин» дізналися, що усе планували оформлювати гранітом, а над надгробком встановити у масштабі один до одного статую загиблого захисника. Чоловік мав бути у формі, зі зброєю та квітами.

Наразі могила арештована, жодних робіт там не проводять….

Судові дебати

У жовтні 2023 року судом Тернопільській міській раді та спеціалізованому комунальному підприємству «Ритуальна служба» погрожувала лише родина Стадників. А ось 10 квітня 2024 року із позивною заявою до Тернопільського окружного адміністративного суду, окрім них, звернулися ще два родичі загиблих військовослужбовців Василь Гинда та Надія Башнянин. Позивачі просили визнати нечинним рішення про «Пантеон Героїв Тернополя», яке виконком Тернопільської міської ради затвердив 16 серпня 2023 року.

Представник Тернопільської міської ради одразу відреагували на позов. Він звернувся до суду з проханням – залишити позов родин без розгляду, аргументуючи тим, що Стадник, Гинда та Башнянин пропустили дозвільний шестимісячний строк, аби оскаржувати рішення в суді.

«Рішення про Пантеон Героїв – документ не нормативно-правового характеру. А отже, не варто враховувати правові позиції Верховного Суду щодо шестимісячного строку на його оскарження. Також Тернопільська міська рада не має офіційних доказів, що рідні загиблих були проінформовані, брали участь у засіданні виконкому під час прийняття рішення про Пантеон Героїв», — повідомляють в ухвалі від 22 травня 2024 року.

22 липня відбулося засідання, на якому надавали слово як позивачам, так і відповідачам, третім сторонам. Кожен міг висловити свої докази, заперечення. Представник третьої сторони — комунального підприємства «Ритуальна служба» Назарій Редьква наголосив, обговорення положень «Про Пантеон Героїв Тернополя» тривали понад шість місяців і жодних незадоволень не було.

— Всі в рівних умовах брали участь у зборах, де обговорювали концепцію майбутнього «Пантеону Героїв Тернополя». Були присутні родичі загиблих військовослужбовців, представники Тернопільської міської ради, спеціалізованого комунального підприємства «Ритуальна служба», соціальних управлінь, — каже Назарій Редьква. — Чому ці родини не прийшли і не висловили своє незадоволення тоді? Не було звернень до міської ради ні з усними, ні з письмовими запереченнями. Також не зверталися до керівника «Ритуальної служби» Сергія Тлумацького. Тобто, немає доказів, що вони від самого початку незадоволені, а їх всі ігнорують.

Що кажуть рідні?

Після обговорень, заслухання всіх сторін суддя Андрій Осташ оголосив рішення. Він повідомив, що суд вирішив відмовити у задоволенні позову Олега Стадника, Василя Гинди та Надії Башнянин до виконавчого комітету Тернопільської міської ради про протиправне та нечинне рішення комітету Тернопільської міської ради №975 від серпня 2023 року «Про погодження «Положення про «Пантеон Героїв Тернополя».

Тернопільський окружний адміністративний суд прийняв рішення на користь Тернопільської міської ради, на користь громади. Зі слів Назарія Редькви, це підтверджує, що рішення про Положення про «Пантеон Героїв Тернополя» прийняли відповідно до чинного законодавства України і не порушує права інших людей, є належним законним документом, який підлягає до виконання СКП «Ритуальна служба».

Тернополянка Жанна Балдюк, мати захисника Артура-Артема Харіва, який загинув 20 січня 2023 року на Луганському напрямку, відвідує всі засідання щодо «Пантеон Героїв Тернополя». Жінка каже, концепцію та Положення «Про Пантеон Героїв Тернополя» повністю підтримує.

— Я дійсно радію, що суд підтримав нас. Сподіваюсь, і всі наступні суди не задовольнятимуть позови родини Стадників. Розумієте, «Пантеон Героїв» — майбутня історія, місце, куди будуть приходити діти, дорослі, приїжджатимуть делегації. Ми маємо залишити якусь згадку про наших рідних, які віддали своє життя за нашу незалежність, за мир в Україні, — каже Жанна Балдюк. — І так, задоволена матеріалом, умовами на кладовищі. І так, все це вирішували рідні загиблих, а не міська рада. А ті, хто раніше мовчав і не відвідував засідання, зараз постійно щось вигадують і обурюються.

Про те, що концепцію військового кладовища вдасться дотриматися, сподівається і тернополянка Наталія Саломон. Вона – мама захисника Андрія Саломона, який загинув 13 травня 2023 року на Донеччині.

— Коли ми ховали сина, то вже знали, що всі пам’ятники робитимуть в єдиному стилі. І нормально до цього ставимось. Я не розумію, для чого помпезність та пафос на кладовищі? Наші сини були в одній формі, виконували одні завдання, мали спільні цілі, — каже тернополянка Наталія Саломон. — Я вважаю, що цвинтар військових має відрізнятися від цивільних поховань, щоб у майбутньому люди знали, що тут поховані захисники.

Про апеляцію говорити зарано

Зауважимо, на засідання суду 22 липня позивачі не прийшли. Їхню позицію озвучувала представниця Оксана Притула. Натомість журналісти «20 хвилин» у телефонному режимі зв’язалися з родиною Стадників, аби почути їхню позицію та чи планують подавати апеляційну скаргу.

— Ми доводили різні мотиви. Зокрема, немає затвердженого проєкту «Пантеон Героїв», який пройшов всі етапи, всі комісії. Відсутні документи, де буде вказано, яку земельну ділянку, якою площею виділили саме для «Пантеону Героїв». Також рішення виконкому не є кінцевим, оскільки погоджується тільки якась дія, а далі її треба ще затвердити. Як доказ – офіційний висновок Інституту місцевого самоврядування. Там у документах купа порушень. Наразі за апеляційну скаргу говорити зарано, адже ми почули тільки резолютивну частину рішення суду. Треба дочекатися повного тексту, де суддя вкаже, чому не задовольнив наш позов, тоді будемо приймати рішення, — пояснила дружина позивача та мама загиблого Героя Марія Стадник.

Повний текст рішення справи мають невдовзі опублікувати в Єдиному державному реєстрі судових рішень.