Затримали вбивцю Ірини Фаріон

Є достатньо доказів стверджувати, що саме затриманий стріляв у мовознавицю. 139 годин безперервної роботи величезної команди оперативників, слідчих, кримінальних аналітиків, експертів, інших поліцейських служб, співробітників Служби безпеки України.

Перевірили кожен куточок по маршруту відходу стрільця та обшукали близько 100 га лісу.

Врешті підозрюваного вистежили. Встановили особу. Маючи його фото, це була справа часу: смарт-камери відеоспостереження зловили його всюди.

Ідентифікація зловмисника та його затримання – кропіткий процес, який вимагав найвищого професіоналізму, витримки та дисципліни, щоб не зробити жодної помилки. Дякую усій команді!

Про фігуранта: 18 років, мешканець Дніпра. Під час підготовки до злочину він орендував щонайменше три квартири у Львові.

Зараз затриманий в руках поліції. Важливо дізнатися всі деталі. Наразі слідство схиляється до думки, що стрілець – лише виконавець.

Більше інформації згодом.