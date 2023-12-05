Учні школи №28 закликають тернополян приєднатися до проекту #ворогамКришка

Учні ТЗОШ №28 закликають приєднатись до Всеукраїнського проекту «Крила» (гасло #ворогамКришка). Його мета: допомогти військовим збираючи пластик, кошти з переробки якого підуть на придбання БПЛА.

Потрібні пластикові кришечки (чисті) від тари для харчових продуктів: пляшок для води, соку, молочних продуктів, соусів тощо…

Просимо приносити зібраний матеріал у 28 школу або писати у месенджер Nataliia Trachuk або Vira Korbeliak.



Термін збору необмежений.