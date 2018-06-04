Атмосферний, поетичний, казковий — інтуїтивний живопис тернопільської художниці Олесі Гудими (фото)

— Кожна картина для мене знакова. До створення кожної підходжу щиро: коли є почуття, емоції, переживання. Коли цієї щирості нема, нема й творчості. Якщо я буду розмірковувати, як які кольори вплинуть на глядача, полотно з яким сюжетом він захоче купити, — буде просто обман себе та інших, — вважає художниця з Тернополя Олеся Гудима.

Цими днями в обласному художньому музеї представили її виставку «Українська душа». Це перша експозиція Олесі Гудими в Тернополі за вісім років, її склали більше сорока картини різних серій.

Представляючи мисткиню, заступниця директора музею Ольга Ваврик нагадала, що Олеся Гудима почала малювати в 2007 році й завдяки наполегливості, таланту виробила свій впізнаваний стиль. Нині її добре знають в Україні та за кордоном. На впізнаваності й унікальності творчої манери Олесі Гудими наголосив і заслужений працівник культури України, мистецтвознавець, директор художнього музею Ігор Дуда. Він зокрема, пригадав першу виставку Олесі Гудими, адже тодішні картини майстрині запам’ятались. Мистецтвознавець відзначив, що творчість Олесі Гудими — відкриття для Тернополя.

— Йдучи сюди, була переконана, що розчарованою я бути не можу в принципі: знаю Олесю давно, і знаю її неординарний підхід до всього, чим вона займається, — каже подруга майстрині, заслужена вчителька України Галина Кізілова. — Частину робіт я вже бачила на сторінці художниці у «Фейсбуці», тому була заінтригована. Олеся хороший колорист. Тут є дуже різні за настроєм, манерою, стилем, жанром роботи. Деякі нагадують ілюстрації та мають декоративний характер, але вони дуже насичені та дуже живі. Крім інших талантів, Олеся вміє заряджати позитивною енергією. І те, що ми бачимо на її роботах — не просто свіжість і легкість, а дух, який є в неї. Водночас полотна такі ж глибокі, як їхня авторка. Вони атмосферні, поетичні, казкові. Вони надихають, радують та додають бажання жити. Олеся кілька разів приходила на зустрічі зі школярами до школи, де я працюю. Після них діти казали: «Я буду художником-модерністом. Куди йти вчитись і що мені робити?» Вони були готові брати пензель і творити.

Про свої полотна Олеся Гудима каже, що вони створені у надчутливому стані, називає їх інтуїтивним живописом:

— Такий підхід вимагає досконалого знання техніки — я не розмірковую над вибором сюжету, колористики, а інтуїтивно відображаю свої почуття. Найбільше я люблю створювати абстрактні роботи. Такі картини сповнені емоцій та допомагають на сто відсотків передати стан, у якому перебуваю. Абстрактне — це щирий прояв душі, кольори настрою, емоції — за ним ховається справжня сутність митця, навіть те, що його тривожить. Моя улюблена техніка — імпасто, для неї характерне нашарувань фарб. На перший погляд, усе виглядає просто, але той, хто в ній працює, знає, що така картина створюється годину, а техніка удосконалюється десятками років. Вона полягає в тому, аби одним штрихом передати емоцію, сказати мало, проте влучно. Техніка сфумато пом’якшує контури фігур і предметів, за допомогою неї можна передати повітря, легку паволоку. На створення полотен із використанням такої техніки йдуть місяці. Мені подобають працювати з різними техніками, бо завжди цікавило, як можна створити картину так, аби вона стала загадкою не лише для пересічного глядача, а й для іншого художника.

У роботах Олесі Гудими багато символів – і на об’єктному, і на рівні кольору. Каже, сама недавно помітила, що на полотнах дуже часто поєднується темно-синій та червоний.

— Синім традиційно передають чоловіче начало, червоним – жіноче. І мабуть, це підтверджує, що стосунки та родина для мене означають дуже багато. Нині заново відкриваю для себе українську вишивку та Петриківський розпис. До речі, до якогось моменту не думала, що буду малювати в українському стилі. Якось один художник сказав, що в моїх картинах картинах є африканські кольори та кольори інших країн світу, а де ж Україна? Я подумала, що було б чудово малювати рідне, але ж на це також потрібне натхнення. Ще не знала, що воно так близько і за яких обставин прийде… Події Майдану настільки вплинули, що не виходжу з цієї теми. Тому знаковою для мене стала серія «Ангели миру для України». Нині всі вони розлетілись у різні країни. На останніх у часі полотнах відобразилось зацікавлення старовинними рушниками та Петриківським розписом. Мені цікаво інтерпретувати ці візерунки, торкатись давніх рукотворів. Але водночас старі рушники мають в собі частину енергетики складної долі нашого народу – і я відчуваю це.

Крім того, що виставка триває у художньому музеї, роботи художниці завжди можна переглянути віртуально. Картини тернополянки є в багатьох країнах світу. Розповідає: знаково, що її полотна тепер прикрашають найбільшу юридичну фірму Балтимора (Америка). А зовсім незабаром роботи серії «Українська Мадонна» прикрашатимуть конверти — вони стануть марками «Укрпошти», а картина «Дерево життя» — листівкою.

Анна Золотнюк.

Фото авторки.