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Митрополит Василій вручив дипломи випускникам Тернопільської духовної семінарії

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2 червня у Соборі Зарваницької Матері Божої Архиєпископ і Ммитрополит Тернопільсько-Зборівський Василій (Семенюк) у співслужінні о.-ректора Івана Римара та ректорату Тернопільської семінарії очолив урочисту Божественну Літургію з нагоди вручення дипломів випускникам Тернопільської вищої духовної семінарії імені Патріарха Йосифа Сліпого.

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Участь у Богослужінні взяли студенти 7 курсу, їхні родичі та друзі. Під час проповіді Митрополит Василій наголосив на важливості Святої Тайни Священства та побажав випускникам знайти дорогу, яка приведе їх до Бога та великого дару Священства, а також бути добрими, ревними та святими священиками.

Опісля відбулося вручення дипломів та привітання випускників.

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