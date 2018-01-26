ДЮСШ «Екстрім»: у цій тернопільській школі займаються до 23 років!

Дитячо-юнацька спортивна школа “Екстрім” у Тернополі, яку очолює Володимир Савич Ліщук, спеціалізується на підготовці зі сноубордингу та лижного фрістайлу з дисципліни могул. У невимушеній, дружній атмосфері професіонали готують молодь до високого спортивного результату. Учні спортивної школи, до слова, займаються тут до 23 років.

Місткість школи: 150 учнів

Вік: від 7 років

Час нового набору: щороку в вересні-жовтні

Вартість навчання: безкоштовно

Адреса: вул. Київська 3-Б, м. Тернопіль

Як розповіла “Погляду” заступник директора з навчально-тренувальної роботи спеціалізованої дитячого-юнацької спортивної школи «Екстрім» Тетяна Іванівна Романишин, ця школа — комунальна, перебуває на балансі міськради. Молодь має змогу навчатися тут безкоштовно, однак треба мати свій інвентар — лижний чи сноуборний комплекти, скейти, ролики. Хоча викладачі можуть порадити батькам, де зробити доступну і якісну покупку.

Орієнтовна вартість користованого комплекту на вторинному ринку зараз становить 100 євро: лижі чи сноуборд — від 35 євро, взуття — 30 є, шолом — 20 є, палиці — 150 гривень, окуляри — 300 грн. Комбінезони і лижні куртки можна купити на секонд-хенді за різним діапазоном цін.

У несніжний період тренування проводяться в межах приміщення школи, де є два спортивних зали для занять з акробатики, гімнастики з батутами і тренажером. Також школа орендує спортивні зали в загальноосвітніх школах №27 і №20. Коли сніг є — катаються на лижах чи сноуборді в Савич-парку (безкоштовно, але відповідно до графіку). На роликах і скейті діти вчаться їздити на асфальті в парку Національного відродження. Часто відбуваються виїзди в гори, зокрема в Буковель.

— Школа працює на спортивний результат, тому тут немає оздоровчих груп, — зазначила Тетяна Романишин. — Щороку на всеукраїнському рівні на рейтингових офіційних змаганнях від Міністерства спорту України наша школа отримує близько 50 нагород. Наші учні — чемпіони України, зокрема в 2017р. чемпіонами з фрістайлу стали Олег Масира серед дорослих, а Назар Мончак серед юніорів був чемпіоном двічі. На дитячому чемпіонаті з фрістайлу серед дівчат чемпіонкою стали Еліза Ковей та Вікторія Приймак. Із сноуборду серед юніорів чемпіонами України стали Таня Копчак і Таня Тарнавська. Серед дітей перші місця здобули Таня Ярош і Вероніка Пукас.

Команди Тернопільської області та міста з сноуборду і лижного фрістайлу, складені виключно з вихованців СДЮСШ “Екстрім”, постійно займають перші та другі місця в загальнокомандних заліках Чемпіонатів та Кубків України. У 2017 році СДЮСШ “Екстрім” виграла конкурс “Краща спортивна школа України зі сноуборду”, який щороку проводить Федерація лижного спорту України.

У січні 2018р. тернопільські сноубордистки з CДЮСШ «Екстрім» взяли участь в міжнародних змаганнях ФІС в Чехії (Pec pod Snezkou), які організувала міжнародна федерація лижного спорту. Бронзову нагороду здобули сноубордисти Наталя Федишин і Вікторія Льотковська. Їх тренер — Наталя Пазунка.

Десять спортсменів із цієї школи в Тернополі входять у збірну України.

17 випускникам “Екстріму” присвоєно звання “Майстра спорту”.

Тут працюють 8 штатних тренерів, троє з них — майстри спорту, ще троє — тренери вищої категорії. Зокрема, майстер спорту із фрістайлу — Оксана Ігорівна Щербанюк, зі сноуборду тренер вищої категорії — Андрій Миколайович Бігуняк.

Під час візиту в школу, кореспондент “Погляду” побувала на занятті в старшого тренера з лижного фрістайлу Оксани Щербанюк, яка пройшла шлях від учениці школи “Екстрім” до викладача. Донедавна Оксана Ігорівна успішно виступала на українських та міжнародних змаганнях. Зараз є суддею національної категорії з лижного фрістайлу.

— Мій прихід у CДЮСШ «Екстрім» відбувся ще в дитинстві, — розповіла Оксана Щербанюк, — До речі, тоді це була ще не школа, а спортивний клуб “Скіф”. Сюди я прийшла за пропозицією однокласників навчатись їзді на скейті. Через деякий час ми поїхали в Карпати, де вперше стали на лижі. Зима тоді була теж не надто сніжна. Так я познайомилася з гірсько-лижним спортом. Тоді ж в Україні почав розвиватися лижний фрістайл, зокрема його дисципліна могул і ми поступово повністю перейшли з гірських лиж на фрістайл. Всі роки мого навчання і виступів в спортивній школі були присвячені цьому виду спорту.

Довідково: могул – це дисципліна фрістайлу, яка полягає у спуску з гори на лижах спеціальною горбистою трасою, що має довжину приблизно 250 м та нахил від 20 до 37 градусів, із виконанням акробатичних стрибків. Результат спортсмена визначається за часом проходження траси та суддівською оцінкою якості стрибків і технічності виконання поворотів.

Згодом улюблене заняття на дозвіллі переросло в обрану професію — вищу освіту Оксана Ігорівна здобувала в Тернопільському національному педагогічному університеті ім. В. Гнатюка.

На занятті, яке проводила Оксана Ігорівна, маленькі лижники вивчали ази поворотів та керування швидкістю. Спостерігаючи за тренуванням, відчувається індивідуальний підхід до кожного учня. Тренер страхує новачків під час спуску трасою, коригує техніку, вказує на помилки. Щоб не довелося виправляти помилки в майбутньому, важливо освоїти правильну техніку катання з перших днів.