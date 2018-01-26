Невідомі шахраї видають себе за священиків тернопільського кафедрального собору

До Управління Тернопільської єпархії УПЦ Київського Патріархату надійшла інформація про те, що у ці дні невідомі особи в облачені священнослужителів відвідують приватні оселі, а також магазини та офіси м.Тернополя, при цьому видаючи себе за священиків кафедрального собору свв.Костянтина та Єлени, чи то спекулюючи на імені архієпископа Нестора, від імені якого вони начебто уповноважені діяти, – повідомляє прес-служба Тернопільської єпархії.

Прес-служба єпархії уповноважена заявити, що священнослужителі кафедрального собору відвідують парафіян лише за особистим, адресним запитом у соборі, а архієпископ Нестор нікому благословення на такі дії не давав.

Якщо ви зустрінете таких осіб, будь ласка, повідомляйте в поліцію чи єпархіальне управління.