09:00 | 1.03.2022
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Корисні «медичні» посилання, які можуть знадобитись під час військових дій

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✅ Здати кров донорам https://bit.ly/3K05oha

✅ Допомогти закладам охорони здоров’я https://bit.ly/3BTjcap

✅ Інструкції, що можуть врятувати життя https://bit.ly/3M84XTR

✅ Що робити у разі хімічної атаки або аварії на хімпідприємстві https://bit.ly/3K5SDSd

✅ Як медикам-іноземцям долучитись до роботи в українських лікарнях https://bit.ly/3Ipq7KI

✅ Базові правила домедичної допомоги https://bit.ly/3Isp3G6

✅ Як говорити із дітьми про війну https://bit.ly/35e2sP9

 Також ви можете звернутись на контакт-центр МОЗ 0 800 60 20 19.

Оператори зафіксують звернення щодо критичних потреб медичних закладів та забезпечення громадян інсулінами та іншими лікарськими засобами в аптеках, та передадуть його для оперативного вирішення.

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