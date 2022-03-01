Корисні «медичні» посилання, які можуть знадобитись під час військових дій
Здати кров донорам https://bit.ly/3K05oha
Допомогти закладам охорони здоров’я https://bit.ly/3BTjcap
Інструкції, що можуть врятувати життя https://bit.ly/3M84XTR
Що робити у разі хімічної атаки або аварії на хімпідприємстві https://bit.ly/3K5SDSd
Як медикам-іноземцям долучитись до роботи в українських лікарнях https://bit.ly/3Ipq7KI
Базові правила домедичної допомоги https://bit.ly/3Isp3G6
Як говорити із дітьми про війну https://bit.ly/35e2sP9
Також ви можете звернутись на контакт-центр МОЗ 0 800 60 20 19.
Оператори зафіксують звернення щодо критичних потреб медичних закладів та забезпечення громадян інсулінами та іншими лікарськими засобами в аптеках, та передадуть його для оперативного вирішення.