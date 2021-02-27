Майже сотню вихованців спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи «Екстрім» 26 лютого змагалися на швидкість та спритність в обласному чемпіонаті з лижного фрістайлу (могул).

Змагання відбувалися у гірськолижному комплексі «Савич-парк», що на вулиці Тарнавського.

Обласний чемпіонат був дуже важливим для подальшої спортивної кар’єри юних лижників, адже за його підсумками найкращі вихованці школи «Екстрім» отримали «путівку» на змагання всеукраїнського рівня.

Старший тренер з лижного фрістайлу спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи «Екстрім» Оксана Щербанюк розповіла, що учасників чемпіонату поділили на десять категорій – залежно від віку та статі.

«Досвід наших вихованців у лижному спорті є різним. Одні дітки почали займатися у нас лише рік тому, а інші вже кілька років не уявляють свого життя без лиж та траси, – зазначила Оксана Щербанюк. – Сьогодні наші спортсмени, звісно, трохи хвилюються, адже від результатів залежатиме, хто з них увійде до збірної області й візьме участь у чемпіонаті України».

Маленькі лижники не стримували емоцій. Якщо самі не змогли стати на п’єдестал перемоги, то щиро раділи за своїх друзів.

П’ятирічний Тихомир розповів, що разом із братом любить не лише кататися на лижах, а й грати у футбол.

«Ми із Даниславом любимо тренуватися та вчитися. Сьогодні мені дали медаль і грамоту за друге місце. Я дуже радий», – поділився хлопчик.

Серед учасників чемпіонату були й спортсмени з багаторічним стажем, зокрема шістнадцятирічна тернополянка Яна. Дівчина зауважила, що лижі для неї – спосіб отримати нові враження.

«Лижі – це моє життя. Я отримую неабияке задоволення, коли проходжу дистанцію. Сьогодні можу сказати собі «дякую» за те, що одинадцять років тому зацікавилася цим видом спорту», – наголосила дівчина.

Переможці чемпіонату отримали медалі та грамоти від Тернопільської обласної державної адміністрації, інших учасників потішили смаколиками.

Серед дівчат 2013 року та молодших перше місце отримала Софія Кравчук, друге – Софія Ардан, третє – Мар’яна Кондратюк. Щодо юнаків цього ж віку, то першість завоював Платон Кушик, друге місце отримав Тихомир Любінський, а третє – Владислав Пласконіс.

У категорії «дівчата 2012 р.н.» перше місце виборола Вікторія Хома, друге – Дарина Подолянчук, третє – Тереза Ткачук.

Серед юнаків 2011 року народження перше місце має Володимир Тарасюк, друге – Артур Соловій, третє – Данислав Любінський. Дівчата тієї ж вікової категорії посіли такі місця: перше – Софія Боднарук, друге – Катерина Плішко, третє – Ангеліна Салій.

«Дівчата 2010 р.н.»: перше місце – Віолетта Буштинська, друге – Катерина Нітефор, третє – Соломія Кравчук.

Юнаки 2008-2010 років народження отримали такі результати: перше місце – Арсен Дорош, друге – Матвій Олендр, третє – Ігор Денисюк.

Серед дівчат 2008-2009 років перше місце виборола Каріна Рудик, друге – Вероніка Года, третє – Аліна Греса.

У категорії «Дівчата 2007 р.н. і старші» перше місце має Оксана Журак, друге – Яна Королик, третє – Олена Заяць

«Юнаки 2007 р.н. і старші»: перше місце – Павло Ковбасюк, друге – Дмитро Перець, третє – Валерій Буштинський.