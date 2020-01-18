Тернопільський медунівесритет опинився в епіцентрі скандалу після смерті іноземної студентки

Шквал критики полився на Тернопільський медуніверситет після того, як наприкінці тижня 6-курсниця вишу Бадмус Ололаде Рафіят з Нігерії покінчила життя самогубством. За попередньою версією, вчинила так через те, що не здала іспити, за що їй загрожувало відрахування. Не знаючи, як про це повідомити батькам, дівчина вдалася до крайнощів.

Після інциденту випускники і студенти почали звинувачувати працівників університету у бездушності. А інформацію про протест іноземних студентів вже поширюють не лише іноземці, а й міжнародні медіаспільноти. Більше того, дехто починає вносити в дискусію расистські нотки, заявляючи, що в Україні, начебто, не люблять темношкірих і про це варто пам’ятати жителям Нігерії, які збираються сюди на навчання.

Тим часом в пості, який масово поширюють в Фейсбуці, йдеться, що нігерійські студенти, які навчаються в Тернопільському державному медичному університеті в Україні, запланували протест після того, як студентка-медик 6-го курсу покінчила життя самогубством.

«Бадмус Ололаде Рафіят, студентка випускного курсу, вважала, що їй не залишається нічого іншого, як забрати своє життя після того, як її виключили зі школи за те, що вона не пройшла іспит перед заключним MBBS. Згідно з повідомленнями, вона робила спроби перевести в іншу школу (мається на увазі інший виш – авт.), щоб прийняти MBBS так, як це роблять інші учні, але школа нібито її засмучувала і відмовилася надати необхідний стенограми для цього процесу. Вони нібито лише дали їй можливість повернутися до Нігерії, щоб подати заявку на отримання студентської візи, щоб почати все заново. Після того, як її благання не дали результату, і її декан відмовився переглянути свою справу, вона написала прощальну записку і пішла з життя в четвер, 16 січня.

Після її смерті школа оплакувала її і поставила повідомлення на стіні в школі з її фотографією. Вони висловили співчуття її друзям та родині. У школі додали, що вона вбила себе через те, що була в депресії та самогубстві. Але друзі з Ололаде, більш відомої як Пемісіра, сказали, що вона не була депресивною, як заявляють у школі. Вони сказали, що їй було просто неприємно починати все спочатку після навчання до 6-го курсу медуніверситету.

Друзі Пемісіри звинувачують шкільну владу, і вони запланували зустріч, щоб протестувати проти ймовірного несправедливого поводження, яке змусило її забрати життя», – сказано в повідомленні.

Декан факультету іноземних мов медуніверситету Петро Сельський висловив співчуття родині студентки та її друзям, однак в коментарях окрім співчуття дівчині з’явилося дуже багато негативу. Молоді люди як ніхто відчувають атмосферу у виші і виглядає, що вона в мед університеті – не з найкращих. Загалом в свої дописах студенти і випускники дають зрозуміти, що не задоволенні ставленням до них. Дехто переконує, що керівництво вишу цікавлять лише їхні гроші.

«Для тих із нас, хто успішно закінчив цей університет, і досі зберігають спогади про рани, які ви та ваші когорти нанесли нам, з важким серцем почули цю новину. На жаль, вона не могла боротися з усіма вами. Сумно! Я молюсь за батьків цієї бідної дівчини, якій доведеться оплакувати цю незамінну втрату, спричинену вашою злістю. Я з важким серцем молюсь, щоб ви стикалися з наслідками ваших дій. Досить вашої нечутливості, ми зробили цю школу такою, якою вона є сьогодні», – написав Chinyere God’swill Uduma.

Чимало коментарів під дописом Петра Сельського після різких нападок невдовзі позникали. Однак це теж викликало критику, уже навіть в українців.

Хоча викладач вважає, що критика ллється з фейкових акантів.

«Це великий біль для мене… Це трагічний випадок… Частина інформації не може бути оприлюднена, виходячи із поваги до пам’яті студентки, яка померла. Можу запевнити, що ніяких зловживань не було. Комісійний іспит приймала ціла група фахівців. Безпосередньо після цього у мене, як декана, не було можливості (у день іспиту) допомогти відповідно до законодавства. Також я завжди боровся з корупцією. Неприємно, що такий трагічний момент використовують для наклепів і неправди (ще й переважно через фейкові сторінки). Дякую усім за підтримку! Господь є суддя для всіх!», – написав Сельський.

А згодом попросив всіх припинити спекуляції, мовляв невідомо взагалі, чи загибла справді наклала на себе руки.

«Сьогодні мав зустріч з родиною покійної. На даний час, включно із результатами аутопсії, остаточного заключення причини смерті у слідства немає. Поки версія самогубства не підтверджена. Прошу утримуватися заради пам’яті покійної від оприлюднення власних версій!!!», – підсумував Петро Сельський.