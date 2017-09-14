Вийшла друком дитяча книга Дзвінки Торохтушко – для маленьких дорослих і для великих дітей

На Форум видавців до Львова Любов Бурак (літературне псевдо — Дзвінка Торохтушко) поїхала з новинкою – зі збіркою дитячої поезії «Двінкі віршики». Як зазначає авторка, «інформаційні приводи» для віршиків підказував її найменший син Світозар.

– Спочатку з’явився джмелик Джем, його намалював тернопільський художник Олександр Курило ще взимку, – розповіла «Погляду» історію першого віршика з книги Любов Бурак. – На малюнку джмелик був у смугастій шубі, але з квіточкою. Зайко (7-річний син Світозар, – ред.) сказав, що тут щось «не грає». Мовляв, квіти взимку? Потім він вирішив, що квітка – це снігова мухоловка, в якій від снігу і морозу ховаються снігові метелики.

Ім’я Джем джмелику вигадав син друзів письменниці – Святослав Аркуша, коли зі Світозаром пили чай і їли пиріжки з джемом.

“Зайко «замовив» вірш про метелика, так з’явився метелик Мар’янка, – каже Дзвінка. – Спочатку ми придумали її історію у прозі, заснули під казочку, а згодом я «поклала слова» на поезію”.

Прообразом для мушки Берти у поезії Любові Бурак стала подружка-метеоролог.

Окрема розкіш видання – ілюстрації від Олександра Курила. Це комп’ютерна графіка. Ілюстрації радше схожі на деталізовані картини, ніж на прості ілюстрації. Раніше Олександр Курило ілюстрував Дзвінкину казку-розмальовку «Світлячок – охоронець».

Як зазначила Дзвінка, її нова книжка – сімейна й призначена для маленьких дорослих та для великих дітей.

«Дзвінкі віршики» авторка присвятила наймолодшій похресниці, маленькій тернополяночці Наталочці Гресі. Дівчинка першою отримала книгу.

Видавництво «Підручники і посібники» на 24-му Форумі книговидавців у Львові запрошує на презентацію “Дзвінкі віршики від Дзвінки” 16 вересня о 10.00-10.45 за адресою м. Львів, вул. Винниченка, 1 (Львівська обласна бібліотека для дітей, читальна зала учнів 5-9 класів).