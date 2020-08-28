Пандемія COVID-19 у 2020 році змінила традиційне уявлення про життя. Коронавірус поставив на паузу економіку, закрив навчальні заклади та переніс звичні людські відносини у режим онлайн.

Однак, навіть з COVID-19 треба вчитися жити. Тому, з 1 вересня учні сядуть за шкільні парти, студенти повернуться в університети, а дошкільнята – у садочки.

Втім, не усі батьки готові ризикувати здоров’ям дітей. Чи безпечним є навчання в організованих групах та як мінімізувати можливість зараження Фіртка запитала у лікаря-педіатра, дитячого алерголога та імунолога, кандидата медичних наук, завідувачки педіатричного відділення ЛДЦ «Мед-Атлант» Віри Сем’янчук.

З вересня розпочинається навчальний процес у школах. Є рекомендації МОЗ щодо його організації. Однак, батьків все-таки турбує питання, наскільки безпечним в умовах COVID-19 є відвідування навчальних закладів. Як вважаєте, чи варто дітям йти у школу, особливо першокласникам, які не здатні повноцінно подбати про свою гігієну?

Я підтримую відвідування шкіл та садочків, оскільки це питання не місяця-двох, а тривалого часу. Виключення можуть становити діти, які особисто або близькі родичі яких є в групі високого ризику важкого перебігу COVID -19.

В домашніх умовах діти не в змозі повноцінно навчатись. При відсутності нагляду дорослого виникають проблеми з технікою (справжні або вигадані дитиною через небажання виходити на зв’язок), розсіюється увага на домашній побут. Окрім того, не всі батьки забезпечені достатньою кількістю стаціонарних комп’ютерів для 2-3 дітей у сім’ї, які навчаються.

Я противник використання планшетів та телефонів для онлайн навчання, оскільки проблеми з зором дітям гарантовані.

Як педіатр, помічаю різке зростання емоційних розладів, надмірної ваги та порушень травлення серед дітей, які зумовлені постійним перебуванням вдома з використанням гаджетів.

Батьки повинні навчати дітей правильної техніки миття рук та використання засобів індивідуального захисту. Та не лінуватись щодня це повторювати. Але головне – власний приклад. Якщо дорослі дотримуються – діти копіюють поведінку.

Хоча ми всі розуміємо, що незалежно чи це перший чи 11 клас – усі вони діти й часто нехтують порадами.

Як вважаєте, коли закінчиться і чи закінчиться взагалі пандемія? Чи дійсно карантинні обмеження потрібні?

Важко прогнозувати завершення пандемії, але вважаю, що протягом наступного року нам також доведеться жити в таких умовах. Тому усім варто дотримуватися елементарних засобів індивідуальної гігієни та захисту.

Розумію, що люди поділились на два табори: одні мають панічний страх виходу на вулицю, інші – зневажають правила і засоби захисту.

На мій погляд, оптимальною є золота середина: слід відновлювати повноцінне життя з дотриманням правил індивідуального захисту.

Не варто фанатично обробляти та стерилізувати все навколо, але дистанція, миття рук та носіння маски в людних місцях необхідні.

Є припущення, що діти не можуть бути переносниками коронавірусу. З вашої практики й досвіду, чи це так?

Насправді, і діти, і дорослі можуть мати легкий перебіг чи відсутність симптомів та не зважати на це. Але в такому стані кількість вірусу в організмі низька, що суттєво зменшує ризик передачі інфекції.

Чи варто робити щеплення у період карантину?

Однозначно, так. Працюючи в ЛДЦ «Мед-Атлант» я постійно проводжу вакцинацію в умовах карантину з дотриманням засобів захисту. Тривале відтермінування призведе до спалахів вакцинокерованих інфекцій та до небезпечних наслідків. Саме тому, ВООЗ наполегливо рекомендує продовжувати проведення профілактичних щеплень.

З настанням осені загострюються сезонні захворювання, як зміцнити імунітет школяра? Що порекомендуєте? Які є дієві засоби, заходи?

У своєму блозі в Інстаграм та Фейсбук я закликала батьків з початком карантину та появою вільного часу – розпочати загартовування. Хто до цього прислухався зміцнили імунну систему. Але і зараз не пізно. Це найкращий засіб. Також важливими є достатній сон і повноцінне харчування.

Використання препаратів «для імунітету» є забороненим у розвинутих країнах через відсутність ефекту або приховані ризики віддалених несприятливих наслідків. Тому, як імунолог, не раджу це робити.

Багато людей відмовилося від літнього відпочинку через пандемію, побоюючись підхопити COVID-19. Ви з тих, хто був за кордоном. Наскільки безпечним є море зараз?

Ризики є всюди, але кожен може дотримуватись певних засобів захисту, щоб вберегти себе від інфікування. На відкритому просторі ризики мінімальні. Вибір транспорту залишається за вами.

Чи варто, на вашу думку, очікувати другої хвилі коронавірусу на осінь?

Так, на жаль. Крім того, захворюваність іншими вірусними інфекціями також зросте.

Важливо, що випадки одночасного інфікування вірусом грипу та коронавірусом може погіршити перебіг інфекції. Тому усій своїй сім’ї проводжу щорічну вакцинацію від грипу і вам рекомендую.