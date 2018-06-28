У Почаєві підтримують Українську Помісну Церкву

З ініціативи фракції ВО “Свобода” Почаївська міська рада підтримала звернення Президента України до Вселенського Патріарха Варфоломія щодо надання автокефалії Українській Помісній Православній Церкві, – про це повідомляє депутат Тарас Паляниця.

Публікуємо оригінальний текст звернення:

Ми, депутати Почаївської міської ради підтримуємо звернення Президента України до Вселенського Патріарха Варфоломія про надання Томосу про автокефалію Православної церкви України.

Враховуючи те, що Україна бореться за свою незалежність, цілісність та суверенітет – протистоїть військовій агресії на сході держави вважаємо за негайне та необхідне об’єднати суспільство не лише у питаннях історії, мови і культури, а також у питанні духовності – створити Українську Помісну Православну Церкву.

Вважаємо, що рішення Константинопольської Матері-церкви, про надання автокефалії буде актом глибокої історичної справедливості, оскільки саме з Константинополя Україна прийняла своє хрещення.

Рішення про об’єднання сприятиме міжконфесійному і церковно-державному діалогу в Україні на засадах релігійної свободи та міжконфесійного миру. Це рішення стане важливим кроком для забезпечення прав, свобод та релігійних потреб громадян.

Поки Українське військо стримує агресію на східних рубежах – суспільство та громадяни мають докласти максимум зусиль для об’єднання і побудови могутньої Української держави.

Об’єднання православ’я в Україні не дозволить ділити народ, усуне міжрелігійні чвари та дозволить дійти згоди задля збереження миру – тим самим зміцнить єдність українського суспільства.

Цим рішенням ми підтримуємо позицію Кременецької районної ради і Тернопільської обласної ради та закликаємо всі органи місцевої і центральної влади, а також органи місцевого самоврядування всебічно сприяти об’єднанню українського православ’я заради миру і єдності, свободи та процвітання Української держави.

Прийнято на ХХХІ сесії Почаївської міської ради 27 червня 2018 року.