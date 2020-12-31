Тернопільська ведуча Ксеня Кічак презентувала новорічний кліп

Співачка та ведуча Ксеня Кічак презентувала кліп на пісню “Новорічність”. Тернополянка вирішила занурити слухачів у особливу святкову атмосферу. В мережі ютюб ролик набрав вже більше тисячі переглядів.

Ксеня Кічак розповідає, відео зняли на початку грудня, а учасниками кліпу стали тернополяни, які не були знайомими до зйомок, проте чудово відтворили невимушену дружню атмосферу.

У відео відтворили кращі традиції новорічного свята — олів’є, мандарини та хороший настрій.

“Шампанське налито – рік старий – прожито! Бажання загадати пора!” — закликає співачка у пісні й хоче, щоб люди відчули легкість та хороший настрій після прослуховування святкового треку.