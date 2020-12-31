19:48 | 31.12.2020
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Тернопільська ведуча Ксеня Кічак презентувала новорічний кліп

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Співачка та ведуча Ксеня Кічак презентувала кліп на пісню “Новорічність”. Тернополянка вирішила занурити слухачів у особливу святкову атмосферу. В мережі ютюб ролик набрав вже більше тисячі переглядів.

Ксеня Кічак розповідає, відео зняли на початку грудня, а учасниками кліпу стали тернополяни, які не були знайомими до зйомок, проте чудово відтворили невимушену дружню атмосферу. 

У відео відтворили кращі традиції новорічного свята — олів’є, мандарини та хороший настрій.  

“Шампанське налито – рік старий – прожито! Бажання загадати пора!” — закликає співачка у пісні й хоче, щоб люди відчули легкість та хороший настрій після прослуховування святкового треку.

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