Євгену Данилківу просять присвоїти звання “Герой України” (посмертно)

Воїн з Тернопільщини заслужив звання Героя, хоч і посмертно. Рідні і близькі Євгена Данилківа написали петицію, аби таки віддати належну шану захиснику, який помер на війні проти росіян.

Народився 6 січня 1999 року в селі Білій, нині Білівської громади Тернопільського району. Закінчив Білецьку загальноосвітню школу, ВПУ. Був членом ФК с. Біла. Два роки мешкав у Польщі, а після повернення в Україну одразу ж уклав контракт на три роки зі Збройними Силами України.

З квітня по грудень 2021 року в складі 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади Євген перебував в зоні АТО.

У лютому 2022 року не зрадив присязі та народу України і мужньо боронив територіальну цілісність та незалежність нашої держави, нашу із Вами свободу, за що віддав своє життя у досить юному віці.

Загинув 28 березня 2022 року в результаті підриву на фугасі поблизу м. Запоріжжя. Похований 3 квітня 2022 року у родинному селі.

Давайте допоможемо зберегти пам‘ять про мужнього воїна і захисника України. Підписати петицію можна тут.