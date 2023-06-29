На Тернопільщині більшість переселенців працюють в переробній промисловості, торгівлі, в охороні здоров’я. 126 – шукають роботу

За сприяння служби зайнятості області 169 переселенців працевлаштовано, здебільшого у переробній промисловості, торгівлі та сфері охорони здоров’я та наданні соціальної допомоги. За направленнями служби зайнятості 18 ВПО проходили профнавчання; 2 – мали тимчасову роботу, 18 – брали участь у суспільно корисних роботах. Також 2 особи отримали ваучер на оплату навчання.

На сьогодні кар’єрні радники Тернопільського обласного центру зайнятості продовжують пошук прийнятних місць праці для 126 внутрішньо переміщених осіб зі статусом безробітного, з них 86,5% – жінки, 65,1% – з вищою освітою, 54,8% – у віці 30-44 років.Серед переселенців, які зараз шукають роботу, найбільше професіоналів та працівників сфери торгівлі і послуг.