Був одним із перших, хто став на захист, – Тернопільщина втратила захисника Анатолія Стахова

Після тривалої хвороби, спричиненої пораненням, помер військовий СТАХОВ Анатолій Леонідович (16.07.1988-01.102025) мешканець села Горигляди. Повідомляють в Коропецькій громаді.

Він був одним з перших, хто прийшов у селищну раду аби записатись добровольцем і стати на захист своєї землі.

Пройщов не легкий земний шлях, шлях достойного воїна.
Він у строю, йому навічно 37.

Висловлюємо щирі співчуття дружині Наталії, синам Олександру,Віталію та Руслану, рідним та близьким, друзям, побратимам Героя.

Розділяємо біль їх непоправної втрати…

⚜️ГЕРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ 🕯🕯.

