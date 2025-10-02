“Тернопільводоканал” повідомляє про тимчасові перебої з водопостачанням у місті

Через короткочасне знеструмлення однієї з водопровідних насосних станцій у кількох мікрорайонах Тернополя виникли тимчасові перебої з водою та низький тиск у мережі. За повідомленням КП “Тернопільводоканал”, станом на 10:00 електропостачання було відновлене, а обладнання водопровідної насосної станції відновило роботу в штатному режимі.

Очікується, що зголом тиск у водопровідній мережі нормалізується, і вода знову з’явиться у всіх абонентів.