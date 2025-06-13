ДНК підтвердила загибель: після майже двох років невідомості додому повертається Руслан Бенч з Тернопільщини

Ще один молодий сокіл полинув у небо…

Знову чорна звістка сколихнула Тернопільщину. У бою з російським окупантом загинув мешканець села Гутисько, що у Нараївській сільській громаді, Руслан Бенч. Йому у січні мало би виповнитися лише 28 років…

Життя Руслана обірвалося на фронті, де він мужньо боронив Україну у складі 115-ї окремої механізованої бригади. Він був мобілізований 3 лютого 2023 року, проходив навчання та виконував бойові завдання на Куп’янському напрямку. Востаннє на зв’язок Руслан виходив 19 серпня 2023 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Петропавлівка. З того часу вважався зниклим безвісти.

9 червня 2025 року, після репатріації тіл загиблих та проведення експертизи ДНК, особу воїна було ідентифіковано. Руслан повертається додому — але на щиті.

Для родини — це неймовірна втрата: син, брат, чоловік, батько, друг, опора… Надійний, добросовісний, чуйний — таким Руслана пам’ятають усі, хто його знав. Завжди готовий допомогти, ніколи не нарікав, залишався Воїном — скрізь і завжди.

Руслан Бенч закінчив Підвисоцьку школу, навчався в Рогатинському аграрному коледжі, працював на Підвисоцькому заводі будівельних матеріалів, згодом їздив на заробітки до Польщі. Але коли постала загроза для України — без вагань став до лав Збройних сил.

Війна забирає найкращих…

Але пам’ять про Героїв — вічна.

Слава Герою! Вічна пам’ять і вічна вдячність.