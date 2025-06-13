У рамках чергового обміну військовополоненими до рідного дому повернувся житель села Калинівщина, стрілець (помічник кулеметника) відділення оперативного призначення — Микола Мига. Про це повідомили у Білобожницькій громаді.

Микола перебував у російському полоні 29 місяців — із 16 січня 2023 року, коли потрапив у неволю під час бойового зіткнення на південно-західній околиці міста Соледар, Бахмутського району Донецької області.

Майже два з половиною роки неволі — це морок і страждання, які складно описати словами: біль, холод, психологічний тиск, фізичне виснаження. Але сьогодні — він вдома. Поруч із рідними. Живий.

«Найсолодший присмак свободи, запах рідної землі та тепло близьких» — ось те, заради чого варто жити», — кажуть у громаді.

Білобожницька громада висловлює вдячність Миколі за захист та стійкість, а також підтримку всім, хто ще чекає своїх героїв.

Нехай Всемилостивий Господь доправить кожного воїна живим до рідної домівки.