Фіктивні довідки і мільйонні суми: депутат з Тернопільщини допомагав ухилянтам

Депутата однієї з територіальних громад Кременецького району Тернопільської області підозрюють в організації незаконної схеми зняття військовозобов’язаних з обліку.

За процесуального керівництва Тернопільської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України (зловживання впливом).

За даними слідства, посадовець підшукував чоловіків, які хотіли уникнути мобілізації, та за грошову винагороду сприяв отриманню фіктивних медичних довідок про непридатність до служби. На підставі цих документів військовозобов’язаних незаконно знімали з військового обліку, що відкривало їм можливість виїхати за межі України в умовах воєнного стану.

Вартість «послуги» коливалася від 8 до 10 тисяч доларів США. Правоохоронці задокументували факт передачі частини коштів у сумі 4,5 тисячі доларів. Під час отримання цієї суми депутата затримали відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Наразі фігуранту обрано запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Слідство перевіряє можливу причетність до схеми працівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, а також встановлює коло осіб, які могли скористатися незаконною «послугою».

Досудове розслідування здійснює територіальне управління ДБР у Львові.