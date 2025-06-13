До лав небесного війська приєднався Сергій Фоменко – захисник із Тернополя

12 червня 2025 року на Харківщині перестало битися серце Сергія Миколайовича Фоменка — нашого земляка, військовослужбовця, який захищав Україну від російського агресора. Причиною смерті стало серцеве захворювання.

Про це повідомляє Тернопільська міська рада.

Сергій був одним із тих, хто не залишився осторонь, коли ворог прийшов на українську землю. Його внесок у боротьбу за свободу і незалежність нашої держави — неоціненний. І хоча смерть забрала його не в бою, він залишиться у пам’яті тернополян Героєм, який віддав своє життя у зоні бойових дій.

Висловлюємо щирі співчуття родині, близьким, побратимам і всім, хто знав Сергія.

Нехай Господь дає сили пережити це важке горе.

Вічна пам’ять і слава Захиснику України.