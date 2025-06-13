Нецензурна лайка і погрози: у Тернополі школярка стала героїнею скандального відео

Поліція відреагувала на скандальне відео: у центрі Тернополя 12-річна школярка лаялася та погрожувала

У п’ятницю, 13 червня, під час моніторингу соціальних мереж тернопільські поліцейські виявили відео, яке викликало значний резонанс у Telegram-каналах. На ньому видно, як 12-річна дівчинка у центрі Тернополя нецензурно висловлюється та погрожує фізичною розправою іншій особі.

Правоохоронці внесли відомості до Журналу єдиного обліку заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події, а також встановили особу неповнолітньої порушниці. Нею виявилася учениця однієї з тернопільських шкіл.

З підлітком проведено профілактичну бесіду, під час якої поліцейські наголосили на неприпустимості агресивної поведінки та порушення громадського порядку, зокрема у публічних місцях.

Правоохоронці закликають батьків більше приділяти уваги емоційному стану та поведінці своїх дітей, особливо в часи підвищеної напруги та впливу соціальних мереж.

Відео можна переглянути ТУТ