Майже 3 млн грн на ремонт: у Збаражі капітально оновлять частину гінекології
У Збаражі на Тернопільщині до кінця 2025 року капітально відремонтують частину гінекологічного відділення за майже 3 млн грн. Тендер виграв приватний підприємець з Тернопільського району Василь Мариняк. До зазначеного терміну підрядник має провести не лише капітальний ремонт, але й часткову реконструкцію другого поверху гінекології.
За ці кошти підрядник повинен провести демонтаж аварійних перегородок, ремонт стін, стелі та підлоги з облаштуванням плитки. На стелі також облаштувати підвісні плити. Провести електрику, освітлення, облаштувати сантехнічні вузли. Гарантійний термін на роботи становить не менше 10 років з дня здачі об’єкта.
Додамо, що за даними YouControl Василь Мариняк приватним підприємцем зареєстрований більше ніж 7 років. Основний вид його діяльності будівельно-монтажні роботи. Останні роки основний прибуток підприємця – будівельні роботи з державних закупівель. В 2024 році Василь Мариняк отримав понад 5, 5 млн грн. Це будівельні роботи в закладах освіти та медичних закладах в Тернополі та навколишніх громадах.