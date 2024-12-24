Хвилина мовчання на честь Олександра ЗАХАРКІВА

Олександр ЗАХАРКІВ, 40-річний командир роти, поклав своє життя 25 травня 2023 року біля Масютівки на Харківщині під час мінометного обстрілу.



З 2014 року він став на захист України в складі 44-ї артилерійської бригади. Після повномасштабного вторгнення очолив стрілецьку роту 105-ї бригади територіальної оборони. “Я не маю сім’ї, а ви маєте дітей. Вам треба повертатися додому,” – такими були його слова до побратимів. Завжди першим ішов у бій, захищаючи своїх воїнів.



За мужність та героїзм Олександр ЗАХАРКІВ посмертно нагороджений орденом “За мужність” III ступеня та удостоєний звання “Почесний громадянин міста Тернополя”.



Олександр залишив у скорботі батьків Ярослава Мироновича і Тетяну Миколаївну та сестру Лілію.

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