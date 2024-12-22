На Тернопільщині загинуло немовля

За попередніми даними, 32-річний житель Кременецького району на заокругленій ділянці дороги не впорався з керуванням автомобілем «Chrysler Raw Van» і в’їхав у бетонні плити.

В автомобілі перебувало подружжя та їхній чотиримісячний син.

Внаслідок ДТП від отриманих травм дитина померла в лікарні. Тілесні ушкодження отримали водій і його дружина.

Поліцейські встановлюють усі обставини аварії.

Вирішується питання про внесення відомостей за даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили смерть потерпілого).

Санкція статті передбачає від трьох до восьми років позбавлення волі.