Знову страшна звістка. Загинув захисник Михайло Ворхоляк з Тернопільщини

Знову страшна звістка для Бережанської громади… Міська рада сповіщає про загибель жителя м. Бережани Михайла ВАРХОЛЯКА.

Михайло Вархоляк народився 02 березня 1982 року в с. Прокурава на Івано-Франківщині. Пізніше переїхав до с. Літятин. Закінчив Бережанську школу- інтернат. Після школи навчався в Зборівському училищі та Бережанському агротехнічному інституті за спеціальністю «Екологія». Останнім часом проживав у м. Бережани, працював у Бережанській виховній колонії та на пекарні.

Старший солдат ВАРХОЛЯК Михайло Степанович (02.03.1982 р. – 10.03.2025 р.), старший стрілець кулеметного взводу стрілецького батальйону військової частини А1556 героїчно загинув 10.03.2025 р. під час штурмових дій противника в районі н. п. Щербаки Запорізької області, відданий військовій присязі на вірність Українському народу, мужньо виконавши військовий обов’язок в бою за Україну, її свободу та незалежність.

В смутку та горі залишились дружина з сином, мати, сестри та племінники.

Зустріч тіла загиблого Героя Михайла ВАРХОЛЯКА відбудеться завтра, в п’ятницю, 14 березня приблизно о 11:30 год. Кортеж з тілом буде рухатися вулицями Бережан – Тернопільська, Замкова, Руська, Шевченка до його родинного обійстя на вулиці Валова орієнтовно між 11:30 год та 11:40 год.

Чин похорону розпочнеться на родинному обійсті Михайла на вул. Валова, 12 о 12:00 год.

Прощання з Героєм відбудеться в Церкві Святої Трійці приблизно о 13:00 год.

Похоронять Героя на Алеї Героїв кладовища с. Рай (нове кладовище).

Щирі співчуття родині, друзям та близьким! Сили та міцності пережити цю важку втрату…

Вічна Слава ГЕРОЮ!